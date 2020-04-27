"Ъ": Минтранс разработал комплекс мер по поддержке всей транспортной отрасли

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил меры поддержки на сотни миллиардов рублей не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству. Об этом сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма от 9 апреля.

Согласно письму, с 1 по 9 апреля объемы перевозок 10 крупнейших авиакомпаний на международных линиях сократились на 98,9%, только с 23 по 29 марта пассажиры сдали билеты более чем на 4,3 млрд рублей. При этом, если ситуация не изменится в течение трех месяцев, воздушный транспорт может потерять порядка 25 млн пассажиров, а перевозки в январе - июне могут упасть на 80% к тому же периоду 2019 года. По данным на 7 апреля пассажиропоток 33 крупнейших российских аэропортов уже снизился на 93%, отмечается в письме министра.

По данным Минтранса, также падают погрузка и пассажирооборот на железнодорожном транспорте, доходы от продажи билетов снизились в марте на 39% на дальнем следовании и на 61,4% в пригородном сообщении. По оценке "Российских железных дорог" (РЖД), снижение доходов от грузовых перевозок при неблагоприятном сценарии может составить 131,5 млрд рублей по итогам года. В письме также сообщается о снижении перевозки пассажиров автотранспортом: они упали в марте более чем в семь раз к январю. Снизился также и пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях (на 8 апреля сократился на 50-95%). Что касается речного транспорта, где массово возвращают купленные туры, то он вряд ли выйдет в навигацию при сохранении нынешней ситуации до конца апреля.

Как сообщает газета, среди предлагаемого Дитрихом комплекса мер поддержки - отсрочка по уплате страховых взносов, шестимесячная отсрочка уплаты НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам (10-30% от стоимости контракта).

Издание отмечает, что часть мер уже согласована в правительственном плане поддержки: авиакомпаниям предлагается выделить 9,3 млрд рублей на покрытие недополученных доходов за февраль - март и еще 2,1 млрд рублей аэропортам, также предлагается разрешить авиакомпаниям два года не возвращать средства за билеты на отмененные рейсы. Помимо этого, обсуждается ускоренный режим возврата НДС. Кроме того, госкомпаниям могут разрешить не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы, - об этом уже не первый год просят РЖД.

Ранее правительство РФ утвердило перечень из девяти пострадавших отраслей: авиа- и автоперевозки, культура и организация досуга, спорт и физкультурно-оздоровительная отрасль, гостиничный бизнес, общепит, туристическая отрасль, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, выставочная сфера, бытовые услуги. Позже список был дополнен разделом здравоохранения, куда были включены стоматологические клиники, а в раздел культуры были внесены кинотеатры. 18 апреля наиболее пострадавшей также была признана розничная торговля непродовольственными товарами, а в раздел культуры добавились музеи и зоопарки.