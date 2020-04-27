РЖД могут частично перевести сотрудников на режим неполной занятости

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) могут применить режим неполной занятости для части сотрудников. Это поможет сохранить рабочие места в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и ситуации в мировой экономике, сообщил в интервью корпоративной газете "Гудок" генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

"Мы все должны четко понимать: страна и мир находятся в беспрецедентной ситуации. Это вызов для всех нас - и как граждан, и как железнодорожников. Готовых рецептов, как действовать, сегодня нет ни у кого… Мне очень непросто это сообщать нашему коллективу, но в будущем нам, вероятно, придется пойти на крайне непопулярную меру - применение режима неполной занятости", - сказал глава РЖД.

Это решение, по его словам, позволит сохранить рабочие места. "Мы не можем при цикле подготовки хорошего машиниста в 5-7 лет в стремлении сэкономить разбрасываться кадрами. Приоритет для нас сегодня - работоспособность тяги и инфраструктуры, безопасность движения и условия труда всех работников, и в первую очередь - связанных с движением", - добавил он.

Белозеров отметил, что в последние годы РЖД удалось создать хороший задел. "По нашим оценкам, имеющихся резервов достаточно для сохранения работоспособности компании даже при самых пессимистичных сценариях. Мы изыскали возможности еще больше сократить наши внутренние издержки. Но даже с учетом значительного сокращения расходов хочу заверить, что все социальные программы, все запланированные меры поддержки и финансовые обязательства перед сотрудниками будут выполняться неукоснительно - в полном объеме и в установленные сроки", - подчеркнул он.

Белозеров напомнил, что ранее члены правления и другие руководители приняли решение отказаться от вознаграждения по итогам работы в первом квартале. То же сделали и начальники дорог.

"Ситуация в экономике очень непростая, но ее можно и нужно рассматривать как "окно возможностей". Грузы нам пока заявляют, а значит, многое будет зависеть от качества нашей работы. Чем лучше мы сработаем сегодня, тем меньше будет потребность в неполной рабочей неделе", - заключил глава РЖД.