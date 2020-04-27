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Троценко: последствия пандемии коронавируса будут ощущаться еще как минимум два года

Владелец и председатель совета директоров корпорации AEON отметил, что в последний раз вирус был "серьезным экономическим фактором в 1918-1920 годах", когда планету охватила пандемия "испанки"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глобальные последствия пандемии коронавируса будут ощущаться еще по меньшей мере два года. Такое мнение в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" выразил владелец и председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко.

"Думаю, о победе над COVID-19 в глобальном масштабе сможем говорить через год-полтора с настоящего момента, а последствия пандемии будут чувствоваться еще пару лет, не меньше", - сказал он.

Как отметил Троценко, в последний раз вирус был "серьезным экономическим фактором в 1918-1920 годах", когда планету охватила пандемия "испанки". По его словам, нынешний кризис стал "самым суровым" из тех, что он видел. 

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