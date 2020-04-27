"Новапорт" предоставил скидки авиакомпаниям

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Новапорт", объединяющий 20 российских аэропортов, предоставил авиакомпаниям существенные скидки из-за кризиса в отрасли. При этом он не планирует массовых сокращений из-за снижения пассажиропотока, рассказал владелец корпорации AEON (частично владеет "Новапортом") Роман Троценко в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса".

"Что касается транспортной составляющей корпорации, "Новапорт" пошел на существенные скидки авиакомпаниям, чтобы дать им возможность летать как можно дольше, - сказал он. - Если компании "лягут", аэропорты станут бесполезны. Никто не ездит туда ради того, чтобы любоваться на архитектуру терминалов или смотреть на стоящие на приколе самолеты".

На данный момент пассажиропоток сократился уже на 90%, но все аэропорты холдинга продолжают работу, отметил Троценко. Ранее Международная ассоциация аэропортов сообщала, что пассажиропоток крупнейших российских аэропортов рухнул на 95%.

Всего в аэропортах, входящих в "Новапорт", работают 16 тыс. человек, и массовых сокращений не планируется: "если потребуется", некоторых сотрудников переведут на неполную рабочую неделю и отправят в оплачиваемые отпуска, уточнил собеседник агентства.

"Дело в том, что в обучение и сертификацию каждого работника аэропорта вложены большие средства. Нельзя завтра взять человека с улицы и доверить ему аэропортовскую службу. Это не магазин, где продавец за день осваивает, что надо делать. У нас существует масса лицензий, сертификатов, дипломов, медицинских ограничений и заключений. Все жестко регламентируется. Поэтому не планируем в аэропортах замену кадров и массовые сокращения", - пояснил он.

Сокращения в AEON

Однако обойтись без сокращений на других предприятиях AEON, где работают более 50 тыс. человек, не получится, признал Троценко.

"Готовим планы по существенному сокращению занятых в недвижимости и строительстве. Сектор очень сильно пострадал, вся коммерческая недвижимость, сдаваемая в аренду, столкнулась с неплатежами со стороны арендаторов, те оказались в тяжелом состоянии <...> Нам придется уменьшать издержки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на транспортных предприятиях AEON работают 10 тыс. сотрудников, на химических - 14 тыс., на горнодобывающих - примерно 5 тыс., а в сфере недвижимости - около 2 тыс. человек.

Корпорация AEON имеет активы в промышленной, транспортной и строительной отраслях. Так, например, она является совладельцем аэропортового холдинга "Новапорт" и "Московского речного пароходства", владеет химическим "СДС-Азот". Девелоперское подразделение корпорации участвовало в строительстве ряда жилых комплексов в Москве, а также контролирует комплекс "Башня Федерации" в "Москва-Сити".