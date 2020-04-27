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Пандемия коронавируса нового типа

Троценко считает, что пережить кризис смогут больше половины российских авиакомпаний

Он отметил, что многое зависит от двух факторов: господдержки и продолжительности кризиса
' ТАСС'

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Больше половины авиакомпаний в России смогут пережить нынешний кризис в отрасли, считает владелец корпорации AEON (частично владеет аэропортовым холдингом "Новапорт") Роман Троценко.

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"Многое зависит от двух факторов: господдержки, когда и в каком размере она будет оказана, и от продолжительности кризиса. Думаю, более половины, процентов 60 компаний сохранятся", - сказал Троценко интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса", отвечая на вопрос, сколько перевозчиков продолжат работать после кризиса.

Сейчас авиасообщение России с зарубежными странами полностью закрыто из-за коронавируса. Выполняются только точечные вывозные рейсы, на часть из них билеты продаются, часть билетов предоставляется бесплатно.

Давление на авиаперевозки внутри страны оказал режим самоизоляции, который в той или иной форме действует практически по всей России.

В результате, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, пассажиропоток российских авиакомпаний в первые две недели апреля снизился на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги
РоссияТроценко, Роман ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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