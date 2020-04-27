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Троценко: объем пассажирских авиаперевозок в России может восстановиться через три года

Бизнесмен также согласился с прогнозом совладельца аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, который предположил, что международное авиасообщение возобновится в июле
' ТАСС'

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании смогут вернуться к докризисному уровню перевозок - около 130 млн пассажиров ежегодно - примерно через три года. Такое мнение в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса" высказал владелец корпорации AEON (частично владеет аэропортовым холдингом "Новапорт") Роман Троценко.

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"Полетная программа, полагаю, восстановится лишь через год-два. Сколько потребуется на полную реанимацию пассажиропотока по всем направлениям? Думаю, года три", - сказал он.

По его оценке, 2020 году российские авиакомпании суммарно перевезут 60 млн пассажиров, а в 2021-м - около 80 млн, "если ситуация стабилизируется".

Согласно данным Росавиации, по итогам 2019 года российские авиакомпании увеличили объем перевозок до рекордных 128,1 млн пассажиров (годовой прирост - 10,3%), побив рекорд предыдущего года, составивший 116,2 млн пассажиров. Один "Аэрофлот" в 2019 году перевез 37,2 млн человек - на 4,1% больше, чем годом ранее.

"По объемам мы уже перегнали Советский Союз, чему очень радовались", - напомнил собеседник агентства.

Он согласился с прогнозом совладельца московского аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко, который предположил, что международное авиасообщение может возобновиться в июле. "Согласен с оценкой. Но когда говорят о возобновлении полетов этим летом, никто не утверждает, что они сразу пойдут в докризисном объеме", - отметил Троценко.

Теги
РоссияТроценко, Роман ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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