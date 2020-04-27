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Пандемия коронавируса нового типа

Миллиардер Роман Троценко заявил, что из-за пандемии его состояние сократилось в два раза

Журнал Forbes в 2020 году оценил его состояние в $1,3 млрд
' ТАСС'

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Состояние миллиардера и владельца корпорации AEON Романа Троценко из-за пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса сократилось примерно в два раза. Об этом он сам рассказал в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса".

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"Честно говоря, пока не считал. Но думаю, раза в два. Хотя вычислить сложно технически <...> Когда говорят о состоятельном человеке, многие обычно предполагают, что, условно, у миллиардера эта сумма где-то в доме припрятана <...> В реальности подобное невозможно. При оценке считаются инвестиции в промышленные предприятия, речь идет о титуле собственности на акции работающих объектов", - сказал собеседник агентства.

Троценко занимает 75-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов в России - 2020". Его состояние в этом году издание оценило в $1,3 млрд.

Бизнесмен подчеркнул, что AEON в этом году ожидает двукратного сокращения выручки и планирует урезать запланированный объем инвестиционных программ, но дефолт корпорации не грозит.

"По этому году, видимо, получим фактически двукратное сокращение выручки. В 2019-м имели почти $1 млрд EBITDA. В 2020-м ждем EBITDA около 30 млрд рублей - это с учетом девальвации рубля и общего падения спроса, - отметил он. По данным Forbes, в 2018 году выручка AEON составила 99,9 млрд рублей.

Корпорация AEON имеет активы в промышленной, транспортной и строительной отраслях. Так, например, она является совладельцем аэропортового холдинга "Новапорт" и "Московского речного пароходства", владеет химическим "СДС-Азот". Девелоперское подразделение корпорации участвовало в строительстве ряда жилых комплексов в Москве, а также контролирует комплекс "Башня Федерации" в "Москва-Сити".

Теги
РоссияТроценко, Роман ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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