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Российский экологический оператор прогнозирует ежегодный рост бытовых отходов на 0,5%

На данный момент объем бытовых отходов составляет более 65 млн тонн

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Ежегодный объем бытовых отходов в России, составляющий более 65 млн тонн, будет увеличиваться на 0,5%. Об этом говорится в пояснительной записке Российского экологического оператора (РЭО), имеющейся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Масса твердых коммунальных отходов (ТКО), образуемых в субъектах РФ, рассчитана в соответствии с данными территориальных схем обращения с отходами, решениями об утверждении нормативов накопления ТКО, данными первичных замеров образования ТКО, с учетом прогноза изменения численности населения в субъектах РФ и коэффициента увеличения нормы накопления ТКО на 0,5% в год", - говорится в записке к федеральной схеме обращения с отходами, первый проект которой утвержден правительством.

Федеральная схема является каркасом для территориальных схем и всех региональных данных об отходах, она позволит оптимизировать логистику, места расположения и мощности объектов инфраструктуры, контролировать региональных операторов, сформировать справедливый тариф и в целом создать систему обращения с отходами контролируемой и прозрачной. Окончательно схема будет утверждена осенью после обсуждения и согласования с регионами.

Федеральная схема также предполагает, что 55% отходов будут отправляться на утилизацию в виде вторичных ресурсов, компоста и твердого топлива из отходов.

Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления является одной из целей национального проекта "Экология". Предполагается, что к 2024 году доля бытовых отходов, направленных на утилизацию вырастет до 36%, а направленных на обработку - до 60%.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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