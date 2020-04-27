Курс доллара на Мосбирже снизился до 74,47 рубля. Евро вырос до 80,79 рубля

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 74,47 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 80,79 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, курс доллара находился на отметке 74,34 рубля (-0,3%). Курс евро также перешел в "красную" зону и снижался на 0,1% - до 80,57 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE падает на 5,2% - до $20,32 за баррель, достигая в моменте отметки в $19,99 за баррель. Нефть сорта WTI снижается до $14,67 за баррель (-13,4%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,3% и достиг отметки 2570,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,4%, до 1086,06 пункта.

По данным на 10:07 мск индекс Мосбиржи продолжил рост до 2589,49 пункта (+1,1%), РТС - до 1094,62 пункта (+1,2%).