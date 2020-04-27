ЦБ выпустит памятные монеты в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Банк России выпустит в обращение памятные монеты из серебра номиналом 3 рубля, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В этой серии две памятные монеты - "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов " и "Ржевский мемориал Советскому солдату".

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монет: 3 рубля, дата: 2020 год, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне первой монеты находится цветное изображение звезды Московского Кремля и лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". На фоне расположены изображения праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы. Памятная монета будет выпущена тиражом в 70 тыс. экземпляров.

На второй монете расположено рельефное изображение памятника советскому солдату - центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов - на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих журавлей. Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.