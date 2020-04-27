{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

ЦБ выпустит памятные монеты в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны

Их общий тираж составит 73 тыс. экземпляров

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Банк России выпустит в обращение памятные монеты из серебра номиналом 3 рубля, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В этой серии две памятные монеты - "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов " и "Ржевский мемориал Советскому солдату".

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, имеются надписи: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", "БАНК РОССИИ", номинал монет: 3 рубля, дата: 2020 год, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне первой монеты находится цветное изображение звезды Московского Кремля и лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". На фоне расположены изображения праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы. Памятная монета будет выпущена тиражом в 70 тыс. экземпляров.

На второй монете расположено рельефное изображение памятника советскому солдату - центральной части мемориального комплекса в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны на месте кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов - на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих журавлей. Тираж монеты составит 3 тыс. экземпляров.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Путин поручил проработать снижение первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми
Срок исполнения - до 20 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС