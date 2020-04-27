Песков: перенос отчета о доходах чиновников не связан с намерением что-то скрыть

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Перенос подачи деклараций о доходах для высокопоставленных госслужащих связан с тем, чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса, а не с тем, чтобы скрыть информацию, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы говорим о множестве людей, которые работают в правительстве, администрации президента, в верхней и нижней палатах парламента, других ведомствах. Всем этим людям для того, чтобы подать декларацию, надо собрать информацию - из банков и так далее", - объяснил в интервью "Аргументам и фактам" представитель Кремля. По его словам, "кто-то успел собрать, а кто-то столкнулся с проблемами - многие учреждения сейчас не работают, где-то невозможно получить справку". "Чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации, и было принято решение отодвинуть сроки декларирования", - отметил Песков.

"Но я вас уверяю: никто ничего не скрывает, это абсолютно беспочвенные домыслы. Все будет сдано, и в том объеме, в котором это необходимо по закону, будет опубликовано", - пообещал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому отчет о доходах высших госслужащих перенесен с 1 апреля на 1 августа в 2020 году.