Reuters: экспорт нефти из России в Китай вырос на 31% в марте

ТАСС, 27 апреля. Экспорт нефти из России в Китай в марте 2020 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни Китая от 26 апреля.

Отмечается, что импорт из Саудовской Аравии за тот же период, которая является основным поставщиком для Китая, сократился на 1,6% по сравнению с мартом прошлого года. В целом импорт нефти в Китай вырос на 4,5%, до 9,68 млн баррелей в сутки, несмотря на падение внутреннего спроса из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса.

По данным агентства, Россия в прошлом месяце поставила Китаю 7,02 млн тонн нефти, что равно 1,66 млн баррелей в сутки. Поставки из Саудовской Аравии составили 7,21 млн тонн или 1,7 млн баррелей в сутки. При этом в январе и феврале Китай импортировал из России около 1,71 млн баррелей в сутки.

Импорт нефти в Китай из США в марте сохранился на уровне, близком к нулю. Таможня КНР пятый месяц подряд не фиксирует поставки из Венесуэлы. Импорт нефти из Ирана составил около 2,6 млн тонн, что на 11,3% больше, чем по данным прошлого года.