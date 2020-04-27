Правительство приняло всю нормативную базу второго антикризисного пакета мер поддержки

"Уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку наших граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу", - сказал глава кабмина, отметив, что эти меры позволят решить задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным на совещании с правительством 15 апреля.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло всю необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии. Об этом в понедельник заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В частности, освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией (дополнительно 80 тыс. рублей в месяц врачам, 50 тыс. - среднему медперсоналу и врачам скорой помощи, 25 тыс. - младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи). "Прошу глав субъектов РФ сохранять и свои региональные доплаты медикам", - сказал Мишустин.

Он также напомнил о расширении программы беспроцентного кредитования банками предприятий для выплаты зарплат. Кроме того, были утверждены правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из пострадавших от эпидемии отраслей. Средства будут предоставляться в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника при условии сохранения персонала на уровне не менее 90%.

"Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям", - подчеркнул Мишустин. По его словам, для этого правительство приняло решение, согласно которому компании, "которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей".

Подготовка третьего пакета мер

Мишустин также сообщил о подготовке третьего пакета мер для поддержки экономики.

"Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики", - сказал глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он поручил Минэкономразвития "проработать все предложения, свести [их] и 30 апреля представить их в правительство".

Председатель правительства напомнил о ранее принятых решениях. "По мере того, как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", - сказал Мишустин. Он упомянул поручения Министерству труда РФ, Министерству экономического развития РФ, Министерству здравоохранения РФ и Роспотребнадзору до конца недели подготовить такие предложения.

Увеличение срока уплаты штрафов

Правительство увеличит срок уплаты штрафов компаниями, законопроект об этом будет внесен после майских праздников в Госдуму.

"Увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней", - сказал Мишустин.

Он попросил Министерство экономического развития и другие профильные ведомства до 19:00 27 апреля внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы эти и другие моменты. "Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления ее работы", - заявил премьер.

Мишустин напомнил, что правительство продолжает расширять список отраслей, которые больше всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом. Бизнес из этих сфер получает первоочередную адресную помощь. Однако, по словам главы правительства, практика показала, что помимо финансовой поддержки, необходимы и дополнительные решения, в том числе по снятию барьеров.

"Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип лицензии автоматом, - заверил он. - Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц".