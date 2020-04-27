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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Нефть Urals 24 апреля торговалась с премией к эталонному Brent впервые с ноября 2019 года

По данным Argus Media, динамика вызвана снижением предложения этого сорта нефти

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Цена российской экспортной нефти Urals на торгах в пятницу, 24 апреля, в Северо-Западной Европе выросла на $1,05 за баррель относительно североморского датированного Brent до премии в $0,20 за баррель (cif Роттердам), пишет агентство Argus Media. По его данным, такая динамика вызвана заметным снижением предложения этого сорта нефти. С 21 ноября 2019 года Urals стабильно торговался в регионе со скидкой к эталону.

В абсолютном исчислении Urals увеличилась только на $0,68 за баррель до $16,39 за баррель (cif Роттердам) из-за небольшого удешевления североморского эталона Brent.

Согласно майской программе отгрузок, экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля, до минимального уровня с декабря 2014 года - 997 тыс. баррелей в сутки (4,3 млн тонн). Поставки из России уменьшаются вследствие вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи.

При этом в Средиземноморье Urals по-прежнему торгуется со скидкой в $1,25 на баррель (cif Аугуста) к североморскому датированному. В абсолютном исчислении стоимость Urals снизилась на $0,37 на баррель вслед за эталоном, до $14,94 за баррель (cif Аугуста). Отгрузки сорта из Новороссийска в мае сократятся более чем наполовину относительно текущего месяца - до 246 тыс. баррель в сутки (1,06 млн тонн).

Суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться на 885 тыс. баррелей в сутки (3,52 млн тонн) относительно апрельского уровня, до 1,24 млн баррелей в сутки (5,36 млн тонн). Это стало наименьшим объемом с декабря 2014 года, когда экспорт сорта составил около 1,22 млн баррелей в сутки (5,24 млн тонн). При этом агентство отмечает, что фактические поставки Urals в мае могут оказаться выше плана, так как загрузка российских НПЗ в мае снизится.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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