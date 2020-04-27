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Мишустин: в списки системообразующих могут попасть компании здравоохранения и культуры

Премьер попросил ускорить работу по рассмотрению возможности включения соответствующих предприятий в списки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. В списки системообразующих компаний могут попасть некоторые предприятия в сфере культуры и здравоохранения, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Сейчас рассматривается возможность включения в эти списки ряда предприятий здравоохранения и культуры. Прошу эту работу ускорить", - заявил премьер-министр, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

Премьер напомнил, что по поручению президента РФ правительство предусмотрело меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. "Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%, каждая компания до 3 млрд рублей", - напомнил Мишустин.

Он отметил, что к таким предприятиям отнесено свыше 1100 компаний. При этом правительственная комиссия под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова "на основании открытых и четких критериев отбора еженедельно рассматривает предложения министерств и принимает решение о включении организаций в списки системообразующих по отраслям".

Мишустин указал на важность открытости этих списков. Он напомнил о том, что эти данные публикуются на сайтах профильных министерств.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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Перечень системообразующих предприятий промышленности расширен до 519 компаний
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