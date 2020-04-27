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Пандемия коронавируса нового типа

Греф призвал не испытывать стресс из-за COVID-19, а приспособиться к новой реальности

По словам главы Сбербанка, дисциплина и соблюдение карантина в сроки выхода из этой ситуации являются фактором номер один

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Сбербанка России Герман Греф призвал не поддаваться стрессу из-за ситуации с распространением коронавируса, а меняться и приспосабливаться к новой реальности. Такое мнение он высказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"В нормальном режиме это сделать просто невозможно, это очень серьезный вызов, от которого ни в коем случае не нужно испытывать стресс. Нужно осмысливать, нужно меняться, нужно приспосабливаться к этому кризису, потому что, к сожалению, мы мало что можем сделать, в части влияния на общую ситуацию. Нужна дисциплина, чтобы как можно меньше потерять здоровья и потерять людей в период этого кризиса. Это зависит во многом от нашей дисциплины - страны, которые выходят (из карантина), показывают, что дисциплина, соблюдение карантина в сроки выхода из этой ситуации являются фактором номер один", - сказал он.

По словам Грефа, сейчас необходимо не потерять время и подготовить условия, при которых предприятия начнут заново работать.

"Важно очень быстро понимать, куда все движется, и перестраивать свою традиционную работу. Чем быстрее мы будем это делать, тем быстрее мы преодолеем кризис, в том числе", - отметил глава Сбербанка.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия коронавируса нового типа
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