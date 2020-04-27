{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин заявил, что рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства

Премьер напомнил, что для граждан, потерявших работу в период с 1 марта, предусмотрены увеличенное пособие по безработице и выплаты на несовершеннолетних детей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство России ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке труда в стране в условиях пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что для граждан, потерявших работу в период с 1 марта, предусмотрены увеличенное пособие по безработице и выплаты на несовершеннолетних детей. При этом службы занятости переведены в онлайн-режим, оформить пособие или получить помощь с поиском работы можно дистанционно.

Мишустин также отметил, что мониторить ситуацию на рынке труда позволяет в том числе портал "Работа в России".

"Поэтому прошу Минтруд активнее работать с регионами по наполнению портала актуальными данными. Должен расти охват предприятий-участников, это необходимо для лучшего прогнозирования и подготовки соответствующих решений", - поручил премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Перечень системообразующих предприятий промышленности расширен до 519 компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС