Мишустин заявил, что рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство России ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке труда в стране в условиях пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Рынок труда находится в зоне постоянного контроля правительства", - сказал он в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что для граждан, потерявших работу в период с 1 марта, предусмотрены увеличенное пособие по безработице и выплаты на несовершеннолетних детей. При этом службы занятости переведены в онлайн-режим, оформить пособие или получить помощь с поиском работы можно дистанционно.

Мишустин также отметил, что мониторить ситуацию на рынке труда позволяет в том числе портал "Работа в России".

"Поэтому прошу Минтруд активнее работать с регионами по наполнению портала актуальными данными. Должен расти охват предприятий-участников, это необходимо для лучшего прогнозирования и подготовки соответствующих решений", - поручил премьер.