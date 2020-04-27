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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров заявил, что мировой экономике после пандемии предстоит долгий период восстановления

Сужены возможности дипломатических усилий, добавил глава МИД России

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса оказала серьезное негативное влияние на мировую экономику, эксперты прогнозируют ей длительный период восстановления. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

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"Нанесен очень мощный удар по мировой экономике. По прогнозам большинства экспертов, ей предстоит очень длительный период восстановления", - сказал он.

Лавров отметил, что серьезно ограничены любые контакты между людьми, включая гуманитарные, образовательные, научные, туристические обмены. "К сожалению, сужены возможности и дипломатических усилий", - добавил он.

"Нам только предстоит всесторонне оценить и понять окончательные последствия эпидемии для международной жизни, выработать совместные комплексные подходы к выстраиванию нашей работы в постпандемический период, - подчеркнул министр. - Убежден, что мы и здесь будем получать и поддержку, и вклад со стороны научного и экспертного потенциала МГИМО. Мы в этом заинтересованы".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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