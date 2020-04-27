{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение "Ласточек" между Сочи и Краснодаром приостановили из-за снижения спроса

Пассажирам, которые уже приобрели билеты, предложат альтернативные варианты на других поездах по этому направлению

СОЧИ, 27 апреля. /ТАСС/. Сообщение электропоездов "Ласточка" между Сочи и Краснодаром временно приостановлено из-за снижения спроса на перевозки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В пресс-службе администрации города Сочи сообщили журналистам, что с 27 апреля по 12 мая приостановлено сообщение электропоездов "Ласточка" маршрутами Имеретинский курорт - Краснодар и Краснодар - Адлер. Кроме того, с 28 апреля по 12 мая отменяется движение электропоезда Адлер - Краснодар.

"Мы наблюдаем снижение спроса на перевозки, поэтому принято такое решение. Однако продолжают ходить поезда дальнего следования, которые связывают эти пункты", - сказали в пресс-службе СКЖД.

Отмечается, что пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, будут предложены альтернативные варианты на других поездах по этому направлению. Также возможен возврат средств без взимания сборов.

Ранее в пресс-службе компании "Российские железные дороги" (РЖД) сообщали, что завершен капитальный ремонт Лысогорского тоннеля в Туапсинском районе Краснодарского края, который обеспечил прямое железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Перечень системообразующих предприятий промышленности расширен до 519 компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС