Движение "Ласточек" между Сочи и Краснодаром приостановили из-за снижения спроса

СОЧИ, 27 апреля. /ТАСС/. Сообщение электропоездов "Ласточка" между Сочи и Краснодаром временно приостановлено из-за снижения спроса на перевозки. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В пресс-службе администрации города Сочи сообщили журналистам, что с 27 апреля по 12 мая приостановлено сообщение электропоездов "Ласточка" маршрутами Имеретинский курорт - Краснодар и Краснодар - Адлер. Кроме того, с 28 апреля по 12 мая отменяется движение электропоезда Адлер - Краснодар.

"Мы наблюдаем снижение спроса на перевозки, поэтому принято такое решение. Однако продолжают ходить поезда дальнего следования, которые связывают эти пункты", - сказали в пресс-службе СКЖД.

Отмечается, что пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти даты, будут предложены альтернативные варианты на других поездах по этому направлению. Также возможен возврат средств без взимания сборов.

Ранее в пресс-службе компании "Российские железные дороги" (РЖД) сообщали, что завершен капитальный ремонт Лысогорского тоннеля в Туапсинском районе Краснодарского края, который обеспечил прямое железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром.