Титов предложил Белоусову отложить установку ГЛОНАСС в транспорте до июля 2021 года

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой отложить до июля 2021 года установку спутниковой навигации ГЛОНАСС в машинах с более 8 местами для сидения, чтобы поддержать отрасль пассажирских перевозок в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Приостановить до 1 июля 2021 года действие постановления правительства Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 153 "Об утверждении правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств, <…> используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS", - говорится в документе.

К категории М2 и М3 относятся машины для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения.

Титов пояснил, что предприниматели информируют о снижении объема автомобильных пассажирских перевозок на 70%, перевозок туристического характера - на 100%, а также на существенное снижение грузоперевозок. В то же время, по его словам, в 2020 году вступает в действие ряд норм, реализация которых требует от автоперевозчиков значительных дополнительных затрат. "В этих условиях отрасль нуждается в существенной поддержке и снижении объема регуляторных требований", - обосновал он свои предложения.

В феврале 2018 года бывший тогда премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, обязывающее перевозчиков опасных грузов и операторов пассажирского извоза оборудовать транспортные средства системой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS.

В июле 2019 года правительство РФ приостановило действие правила оснащения автобусов и троллейбусов, а также грузовиков, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации до конца мая 2020 года. Минэкономразвития РФ 15 апреля предложило перенести это требование с конца мая на 31 мая 2021 года, отметив, что соответствующий проект постановления внесен в правительство.

Другие инициативы

Также Титов в своем письме предложил отложить до 1 июля 2021 года требования об оборудовании тахографами пассажирского транспорта городского сообщения, поддержать перенос до 1 июля 2021 года действия статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) в части применения контрольно-кассовой техники в общественном транспорте.

Кроме того, он просит предоставить льготу по оплате транспортного налога за 2020 год для грузовых автотранспортных средств в сумме оплаты, произведенной по системе "Платон" за тот же период, как это было до 31 декабря 2018 года.

В письме также говорится о необходимости проведения консультаций с Банком России об уменьшении размеров страховых премий для транспортных компаний из-за снижения пассажиропотока или прекращения перевозок.

Еще бизнес-омбудсмен предложил "предоставить субсидии лизинговым компаниям и кредитным организациям в размере недополученных доходов в случае предоставления отсрочки платежей или переноса сроков оплаты кредита до 1 января 2021 года автотранспортным предприятиям и предприятиям других пострадавших отраслей" и до 1 января 2021 года приостановить проведение рейдовых осмотров транспортных средств.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.