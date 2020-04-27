Перечень системообразующих предприятий промышленности расширен до 519 компаний

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики дополнила перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России 274 компаниями. Всего теперь в списке 519 компаний по 25 отраслям промышленности. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"24 апреля состоялось заседание Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. По итогам заседания перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России дополнен 274 организациями, которые соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований, - говорится в сообщении. - Итого перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности".

Сейчас перечень дополнен организациями из 10 новых отраслей промышленности: машиностроение для пищевой и перерабатывающей, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, розничная торговля, мебельная промышленность.

Ранее в список вошли организации из автомобильной, авиационной, радиоэлектронной, легкой, химической, электротехнической и кабельной промышленности, станкостроения, нефтегазового машиностроения, энергетического, тяжелого, железнодорожного машиностроения, судостроения, лесопромышленного комплекса, промышленности социально значимых товаров и промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.