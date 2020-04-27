{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перечень системообразующих предприятий промышленности расширен до 519 компаний

Перечень дополнен организациями из 10 новых отраслей промышленности

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики дополнила перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России 274 компаниями. Всего теперь в списке 519 компаний по 25 отраслям промышленности. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"24 апреля состоялось заседание Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. По итогам заседания перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России дополнен 274 организациями, которые соответствуют численным критериям значений отраслевых показателей, установленным для отраслей промышленности, или одному из дополнительных оснований, - говорится в сообщении. - Итого перечень системообразующих организаций в сфере ведения Минпромторга России на текущий момент включает в себя 519 организаций по 25 отраслям промышленности".

Сейчас перечень дополнен организациями из 10 новых отраслей промышленности: машиностроение для пищевой и перерабатывающей, сельскохозяйственное машиностроение, специализированное машиностроение, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов (изделий) и строительных конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, розничная торговля, мебельная промышленность.

Ранее в список вошли организации из автомобильной, авиационной, радиоэлектронной, легкой, химической, электротехнической и кабельной промышленности, станкостроения, нефтегазового машиностроения, энергетического, тяжелого, железнодорожного машиностроения, судостроения, лесопромышленного комплекса, промышленности социально значимых товаров и промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Беспилотные грузовики планируют использовать на месторождениях ХМАО в 2021 году
В дальнейшем техника под контролем искусственного интеллекта может быть использована в большинстве логистических операций на промыслах "Газпром нефти" в Ханты-Мансийском автономном округе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС