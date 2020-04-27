Госдума пока не планирует увеличивать лимиты по ипотеке и кредитам для получения "каникул"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы пока не планируют увеличивать лимиты по кредитам и ипотеке, которые бы подпадали под программу кредитных каникул из-за пандемии коронавируса. Об этом на онлайн пресс-конференции в ТАСС заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Пока таких планов нет, поскольку лимиты позволяют до 70% заемщикам воспользоваться кредитными каникулами. И ориентация была на тех заемщиков, которые являются наименее обеспеченными. Естественно, они покупали более дешевую квартиру, значит, брали меньшие кредиты по размеру. Эта категория полностью попадает под соответствующие критерии. Ну а те, кто ездит на дорогих машинах, могут продать эту машину, пересесть на более дешевый автомобиль. А те, кто покупает дорогое жилье, очевидно, могут найти иные способы решения своих проблем", - сказал Аксаков.

При этом глава комитета отметил, что ему периодически поступают предложения рассмотреть возможность увеличения лимитов, так как в регионах есть на это спрос.

6 апреля правительство РФ утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, имеют право обратиться за кредитными "каникулами". Максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей. Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, обязательства по которым обеспечены ипотекой, равняется 1,5 млн рублей. Позднее правительство РФ расширило лимит ипотечных "каникул". Теперь в Москве он составляет 4,5 млн, в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе - 3 млн рублей, в остальных регионах - до 2 млн рублей. Ранее лимит составлял 1,5 млн рублей.