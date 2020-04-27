Беспилотные грузовики планируют использовать на месторождениях ХМАО в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" завершила испытания беспилотных грузовых автомобилей на Южной части Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. В перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций, начать ее использование на месторождениях региона планируется в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпромнефть-хантос".

"Газпромнефть-хантос" и "Газпромнефть-снабжение" при поддержке правительства Югры провели успешные испытания беспилотного транспорта на Южной части Приобского месторождения. В перспективе техника под контролем искусственного интеллекта может взять на себя большинство логистических операций на промыслах в Ханты-Мансийском автономном округе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе испытаний нефтяники проверили функциональность беспилотного электромобиля "Газель Next Электро". Так, техника продемонстрировала свои возможности по самостоятельному выявлению препятствий и корректировке маршрута с учетом непредвиденных ограничений, машина фиксировала появление на дороге постороннего транспорта и пешеходов, автоматически изменяя скорость и траекторию движения. Отмечается, что электромобиль успешно справился со всеми заданиями при полном соблюдении правил дорожного движения. Его средняя скорость при тестировании составила 40 км/ч, а общий пробег в беспилотном режиме превысил 90 км.

"По итогам тестирования заводу-производителю были направлены уточняющие требования к электромобилю для повышения надежности его эксплуатации. После их учета технику ожидает следующий раунд испытаний. Заступить на вахту на месторождениях ХМАО первые грузовые беспилотники могут уже в 2021 году", - подчеркнули в пресс-службе.

Предприятие "Газпромнефть-хантос" создано в 2005 году и является одним из основных добывающих активов "Газпром нефти". Ведет добычу на месторождениях Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.