Кабмин выделит больницам регионов и Минобороны лекарства и оборудование на 100 млн рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит для региональных больниц и Минобороны лекарства и медоборудование на 100 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, кабмин выделит регионам из своего резерва необходимые "медикаменты, медоборудование и все, что нужно, чтобы обустроить коечный фонд для больных".

"Часть этого имущества из резерва страны поступит в медицинские учреждения тех регионов, которым сейчас это особенно необходимо, а частично будет передано Министерству обороны РФ для оснащения строящихся госпиталей - всего на сумму более 100 млн рублей", - сказал премьер.

Он отметил, что ситуация с оснащенностью больниц от региона к региону различается, но в каждом субъекте РФ "все без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены необходимым для лечения пациентов".

Мишустин добавил, что власти РФ продолжают разворачивать мобильные госпитали в регионах силами МЧС. Один из них уже более двух недель работает в Мурманской области, готовы к развертыванию мобильные госпитали в Якутии. "Мы и дальше будем отслеживать ситуацию в регионах, и если потребуется, оперативно подключаться к решению проблем", - заверил глава кабмина.