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Песков: говорить о снижении нефтедобычи можно только после вступления в силу сделки ОПЕК+

Пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы можно было оценить эффективность достигнутых договоренностей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться начала действия сделки ОПЕК +, прежде чем говорить о продолжении снижения объемов нефтедобычи. 

"В настоящий момент предстоит дождаться 1 мая - времени, когда начнет действовать сделка [ОПЕК+], оценить первые итоги функционирования этой сделки", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждают ли Россия и Саудовская Аравия продолжение снижения объемов добычи нефти.

Песков выразил надежду на то, что к согласованным странами - участницами сделки по сокращению добычи де-факто также добавятся объемы сокращения стран, которые в сделке не участвуют, но которые так или иначе идут на снижение добычи. Представитель Кремля не стал перечислять страны, не принимающие участие в договоренностях ОПЕК+. Однако он напомнил, что еще в момент завершения согласования договоренностей ОПЕК+ указывалось на то, что ряд государств в связи с объективными процессами падения спроса на нефть пойдут на снижение объемов. Песков заметил, что США в том числе относятся к этому списку стран.

Пресс-секретарь президента затруднился ответить на вопрос, сколько времени должно пройти, чтобы можно было оценить эффективность достигнутых договоренностей по сокращению нефтедобычи. "Я не отвечу на этот вопрос, не знаю", - сказал он.

Песков указал, что международных телефонных разговоров на эту тему у президента Владимира Путина пока не запланировано. "Нет, в планах нет", - заключил представитель Кремля. 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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