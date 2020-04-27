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Лавров заявил, что никто среди членов ФСЭГ не заинтересован в падении рынка

По словам главы МИД России, пока не было сообщений о том, что ФСЭГ планирует провести очередную или внеочередную встречу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Члены Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) продолжают контакты, никто не заинтересован в том, чтобы рынок рухнул. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая с лекцией для студентов МГИМО в формате видеоконференции.

"Я не буду в детали вдаваться. Но то, что никто не заинтересован в том, чтобы и этот рынок рухнул, думаю, всем понятно", - сказал он.

"Пока не было сообщений о том, что ФСЭГ планирует провести очередную или внеочередную встречу, но страны-члены через руководство секретариата находятся в контакте друг с другом. Конечно, обмен такой информацией идет", - указал Лавров.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. На их долю приходится до 70% мировых доказанных запасов газа.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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