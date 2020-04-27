В Думе разъяснили, в каких случаях может быть снижена зарплата для работающих на удаленке

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Работодатели вправе платить меньшую зарплату на удаленной работе, если в организации до введения режима нерабочих дней действовали разные нормы об оплате труда удаленно и на рабочем месте, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в понедельник в ходе вебинара на тему защиты трудовых прав граждан в период пандемии коронавируса.

"Если в организации до издания указа президента [о режиме нерабочих дней] был нормативный акт, который определяет, что оплата труда удаленно отличается от оплаты труда на рабочем месте, то работодатель будет вправе этот нормативный акт принять", - заявил Исаев.

Исаев напомнил, что, согласно указу, оплата труда за эти дни сохраняется в полном объеме "даже в том случае, если человек не работает, тем более она должна быть сохранена, если человек продолжает работать, пусть даже и не на рабочем месте".

Он подчеркнул, что, если в организации нет нормативных актов о разной оплате труда или они были приняты после указа президента, то зарплата работающих удаленно должна быть сохранена в полном объеме.