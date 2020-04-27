В Госдуме не ожидают снижения ставок по кредитам и депозитам

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Большинство российских банков, несмотря на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 5,5% годовых, не снизят ставки по своим кредитным и ипотечным продуктам. Такое мнение озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на онлайн пресс-конференции в ТАСС.

"Решение по снижению ключевой ставки очень важно, и оно будет работать, по крайней мере, на сдерживание роста процентных ставок, связанного, в том числе с рисками", - сказал депутат, комментируя возможность снижения ставок со стороны банков.

Он напомнил, что в начале пандемии коронавируса ряд банков повысили ставки по кредитам и ипотеке.

"Это было связано с тем, что произошел инфляционный всплеск. Этот всплеск был связан и с падением курса рубля, и с ажиотажем на потребительском рынке, - отметил парламентарий. - Но сейчас мы наблюдаем, что инфляция все-таки на приемлемых уровнях находится и, соответственно, банки на это отреагировали и не стали (дальше) повышать проценты по кредитам. Кстати, в том числе несмотря на то, что риски по кредитованию возросли, в том числе по ипотечному кредитованию, поскольку платежеспособность населения реально снижается пока".

Банк России с 27 апреля впервые с осени 2019 года понизил ключевую ставку сразу на 50 б. п., до 5,5% годовых - на этом уровне она в последний раз была в начале 2014 года.