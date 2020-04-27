САМАРА, 27 апреля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей с 29 апреля, возобновить его планируется 18 мая, сообщил в понедельник ТАСС председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

"Производство автомобилей будет остановлено с 29 апреля", - сказал Зайцев. Возобновить производство планируется 18 мая.

Ранее сообщалось, что продажи "АвтоВАЗа" на фоне кризиса находятся почти на нуле, при этом затраты составляют около 2 млрд рублей в неделю.

На предприятии рассчитывают, что спрос удастся увеличить при помощи программ льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на 2020 год и продления их действия. Также для стимулирования продаж необходимо применять госзакупки.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.