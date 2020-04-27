ЕР готова внести законопроект о запрете оставлять должников без прожиточного минимума

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" подготовили законопроект, который не позволит оставлять должников по кредитам без средств к существованию. Об этом в понедельник сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев в ходе вебинара на тему защиты трудовых прав граждан в период пандемии коронавируса.

"Мы сейчас готовы уже внести законопроект, который делает защищенным уровень дохода граждан от списания за долги", - сказал депутат. Он напомнил, что социальные пенсии, алименты и ряд других выплат не могут списываться в пользу кредиторов.

"Но должен быть еще один критерий - у человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию. И вот этот прожиточный минимум, который необходим человеку для существования, не должен списываться за долги", - пояснил Исаев. По его словам, "соответствующий законопроект подготовлен депутатами, уже несколько было вариантов, в последний момент включилось Министерство экономического развития РФ". "Этот законопроект находится в высокой степени готовности, мы готовы его внести и принять в самое ближайшее время", - добавил замглавы фракции.

Депутат также напомнил, что во фракции разработан проект закона, который должен предотвратить скачок цен на лекарственные препараты и медицинские изделия после окончания пандемии коронавируса, о чем единороссы говорили в ходе недавнего совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Одним словом, целый ряд законов - и экономических, и связанных с обеспечением деятельности здравоохранения и системы лекарственного обеспечения, и с защитой прав граждан - мы будем рассматривать уже в мае", - резюмировал Исаев.