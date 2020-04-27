{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕР готова внести законопроект о запрете оставлять должников без прожиточного минимума

Рассмотреть его Госдума может уже в мае, рассказал замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" подготовили законопроект, который не позволит оставлять должников по кредитам без средств к существованию. Об этом в понедельник сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев в ходе вебинара на тему защиты трудовых прав граждан в период пандемии коронавируса.

"Мы сейчас готовы уже внести законопроект, который делает защищенным уровень дохода граждан от списания за долги", - сказал депутат. Он напомнил, что социальные пенсии, алименты и ряд других выплат не могут списываться в пользу кредиторов.

"Но должен быть еще один критерий - у человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию. И вот этот прожиточный минимум, который необходим человеку для существования, не должен списываться за долги", - пояснил Исаев. По его словам, "соответствующий законопроект подготовлен депутатами, уже несколько было вариантов, в последний момент включилось Министерство экономического развития РФ". "Этот законопроект находится в высокой степени готовности, мы готовы его внести и принять в самое ближайшее время", - добавил замглавы фракции.

Депутат также напомнил, что во фракции разработан проект закона, который должен предотвратить скачок цен на лекарственные препараты и медицинские изделия после окончания пандемии коронавируса, о чем единороссы говорили в ходе недавнего совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Одним словом, целый ряд законов - и экономических, и связанных с обеспечением деятельности здравоохранения и системы лекарственного обеспечения, и с защитой прав граждан - мы будем рассматривать уже в мае", - резюмировал Исаев.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияИсаев, Михаил Александрович
Реклама на ТАСС
Беспилотные грузовики планируют использовать на месторождениях ХМАО в 2021 году
В дальнейшем техника под контролем искусственного интеллекта может быть использована в большинстве логистических операций на промыслах "Газпром нефти" в Ханты-Мансийском автономном округе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС