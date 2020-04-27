Москалькова просит Минтруд повысить доступность мер соцподдержки для безработных

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение в Министерство труда и социальной защиты РФ, в котором попросила принять дополнительные меры для обеспечения доступности социальной поддержки для потерявших работу в условиях пандемии. Об этом сообщается в понедельник на сайте омбудсмена.

Отмечается, что к уполномоченному поступают обращения по вопросам нарушения трудовых прав. В частности, в 16 жалобах с претензиями к работе служб занятости населения указывалось на трудности при получении статуса безработного.

"По итогам анализа жалоб мною направлено обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер по обеспечению доступности федеральной социальной поддержки для потерявших работу граждан и совершенствованию порядка ее предоставления учреждениями, оказывающими услуги в сфере занятости населения", - приводятся слова Москальковой.

Кроме того, Москалькову просят оказать содействие в получении финансовой поддержки из бюджета.