Абрамченко поручила Росреестру продлить истекающие сроки аренды участков у государства

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росреестру поддержать арендаторов государственных и муниципальных земельных участков из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекцией и автоматически продлить истекающие сроки аренды таких земель, сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера.

"Органы публичной власти в текущей ситуации должны автоматически увеличить срок аренды. Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, а не тратить время на повторные процедуры сохранения прав на землю. Должно быть достаточно заявления от арендатора, чтобы пролонгировать аренду в кратчайшие сроки", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Как отметили в пресс-службе вице-премьера, из-за ситуации с коронавирусом многие арендаторы государственных земель сегодня вынуждены приостановить освоение участков. При этом в действующем законе не учитывается сложившаяся в стране ситуация в качестве основания для продления договора аренды или изменения его условий. "Для поддержки граждан и организаций, арендующих земельные участки госсобственности, необходимо проработать возможность заключения дополнительных соглашений, продлевающих аренду участков на срок до трех лет. При этом такое право должно быть безусловным независимо от того, был ли заключен договор аренды на торгах или нет, имелась ли задолженность по арендной плате", - добавляется в сообщении.

Мера поддержки не должна применяться к недобросовестным арендаторам, которые нарушали закон и не устранили нарушения, или если арендодатель инициировал расторжение договора аренды в суде до введения ограничительных мер. Предполагается, что в случае продления аренды земельных участков госпошлина за регистрационные действия взиматься не будет.