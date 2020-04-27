{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: в кризисных условиях надо "быть чрезвычайно рачительными", пользуясь резервами

По словам пресс-секретаря президента, запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии в среднесрочной перспективе положительного эффекта на экономику от разового вливания средств.

На эту тему
Безвозмездная помощь бизнесу и льготные кредиты. Путин - о новых мерах поддержки экономики

"Какой-то разовый эффект может быть позитивным, но в среднесрочной перспективе такие методы работы могут привести к тому, что в итоге мы вообще останемся без положительного эффекта", - сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном в понедельник на телеканале "Россия-24".

Песков добавил, что в кризисных условиях необходимо "быть чрезвычайно рачительными" в использовании резервов. "Запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир Путин]", - заключил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
ЦБ предложил банкам взять на себя расходы по ипотечному страхованию россиян
Банк России считает, что такой подход приведет к большей прозрачности сделок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС