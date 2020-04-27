Песков: в кризисных условиях надо "быть чрезвычайно рачительными", пользуясь резервами

"Какой-то разовый эффект может быть позитивным, но в среднесрочной перспективе такие методы работы могут привести к тому, что в итоге мы вообще останемся без положительного эффекта", - сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", показанном в понедельник на телеканале "Россия-24".

Песков добавил, что в кризисных условиях необходимо "быть чрезвычайно рачительными" в использовании резервов. "Запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно, о чем неоднократно говорил президент [РФ Владимир Путин]", - заключил он.