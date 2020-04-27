{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ТПП просит Мишустина расширить меры поддержки бизнеса на владельцев ТЦ

В связи с массовой неуплатой арендаторами арендных платежей у них также возникают форс-мажорные обстоятельства, пояснил Сергей Катырин

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой расширить меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса на владельцев торговых центров (ТЦ) и других арендодателей. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В палату начали поступать обращения от объединений и руководителей организаций - владельцев торговых центров и иных арендодателей, которые заявляют о том, что в связи с массовой неуплатой арендаторами арендных платежей у них также возникают форс-мажорные обстоятельства, связанные с невозможностью оплачивать коммунальные услуги, услуги охраны, клининга, платежи по кредитным, лизинговым и иным договорам и т.д. В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о расширении мер поддержки также и для данной категории предпринимателей", - отмечается в документе.

Катырин напомнил, что меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части уплаты арендных платежей уже нашли свое отражение в Федеральном законе № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлении правительства РФ № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества".

Форс-мажорные обстоятельства

ТПП России единственная в стране занимается выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Работа по приему заявок, связанных с ситуацией с коронавирусом, ведется с 18 марта. Как обстоятельства непреодолимой силы ТПП свидетельствует те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство на территории России, если из-за них работающая в РФ компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером.

"По состоянию на 24 апреля в ТПП РФ зарегистрировано более 560 заявлений о выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Рассмотрено 480 заявлений, выдано более 140 сертификатов", - сообщил Катырин в своем письме премьер-министру.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП России, занимаются выдачей заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. На ту же дату, по данным Катырина, торгово-промышленными палатами проведено около 50 тыс. консультаций для субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрено более 20 тыс. заявлений на выдачу заключений о форс-мажорных обстоятельствах, по результатам экспертизы предоставленных документов выдано более 650 заключений.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесКатырин, Сергей Николаевич
Реклама на ТАСС
Путин поручил ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что нормативный срок строительства объекта можно ускорить с 42 до 30 месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС