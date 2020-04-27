Глава ТПП просит Мишустина расширить меры поддержки бизнеса на владельцев ТЦ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой расширить меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса на владельцев торговых центров (ТЦ) и других арендодателей. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В палату начали поступать обращения от объединений и руководителей организаций - владельцев торговых центров и иных арендодателей, которые заявляют о том, что в связи с массовой неуплатой арендаторами арендных платежей у них также возникают форс-мажорные обстоятельства, связанные с невозможностью оплачивать коммунальные услуги, услуги охраны, клининга, платежи по кредитным, лизинговым и иным договорам и т.д. В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о расширении мер поддержки также и для данной категории предпринимателей", - отмечается в документе.

Катырин напомнил, что меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части уплаты арендных платежей уже нашли свое отражение в Федеральном законе № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлении правительства РФ № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества".

Форс-мажорные обстоятельства

ТПП России единственная в стране занимается выдачей заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по внешнеторговым контрактам. Работа по приему заявок, связанных с ситуацией с коронавирусом, ведется с 18 марта. Как обстоятельства непреодолимой силы ТПП свидетельствует те ограничительные или иные специальные меры, которые принимает правительство на территории России, если из-за них работающая в РФ компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером.

"По состоянию на 24 апреля в ТПП РФ зарегистрировано более 560 заявлений о выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах по внешнеторговым контрактам в связи с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Рассмотрено 480 заявлений, выдано более 140 сертификатов", - сообщил Катырин в своем письме премьер-министру.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП России, занимаются выдачей заключения о форс-мажорах по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности. На ту же дату, по данным Катырина, торгово-промышленными палатами проведено около 50 тыс. консультаций для субъектов предпринимательской деятельности, рассмотрено более 20 тыс. заявлений на выдачу заключений о форс-мажорных обстоятельствах, по результатам экспертизы предоставленных документов выдано более 650 заключений.

Меры поддержки

Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.