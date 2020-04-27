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ЦБ предложил банкам взять на себя расходы по ипотечному страхованию россиян

Банк России считает, что такой подход приведет к большей прозрачности сделок

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Банк России разработал новую концепцию ипотечного страхования и предложил банкам взять на себя расходы по страхованию предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика. Регулятор считает, что такой подход приведет к большей прозрачности сделок, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

"Для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков концепцией предусмотрено, что такое страхование будет осуществляться самим кредитором за свой счет. Банк не будет иметь права требовать уплаты или возмещения страховой премии с заемщика, а также заключения иного договора страхования", - указано в сообщении.

Так, страхование за счет банка приведет к большей прозрачности условий сделки для граждан, поскольку не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита, отмечает регулятор.

В настоящее время при получении ипотечных кредитов заемщики, как правило, должны застраховать передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев - свою жизнь и здоровье.

ЦБ подчеркивает, что подобное страхование при ипотечном кредитовании целесообразно во всех случаях, поскольку позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях, и новый подход предполагает, что такое страхование становится необходимым для получения ипотеки. Однако расходы на страхование не всегда попадают в расчет полной стоимости кредита, что затрудняет оценку гражданином всех затрат на ипотеку, а также выбор банка и кредитного продукта.

Помимо этого, в ЦБ считают, что поскольку банк является более сильной, чем гражданин, стороной в переговорах со страховщиком, то кредитная организация сможет получить более выгодные условия и снизить расходы на страхование, в том числе за счет эффекта масштаба.

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