ФАС выявила картель продавцов хлеба в Забайкальском крае, повышающих цены на продукцию

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель продавцов хлеба, повышающих цены на свою продукцию, в Забайкальском крае и возбудила дело против них. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рамках проводимого мониторинга Забайкальское УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения розничных продавцов, результатом которого стало существенное повышение цен на хлеб в одном из сельских районов Забайкальского края", - отмечается в сообщении.

Антимонопольный орган установил синхронное повышение розничных цен тремя торговыми точками на ржаной и белый хлеб на 20%. При этом анализ информации, имеющейся в распоряжении Забайкальского УФАС России, свидетельствует о том, что объективные причины для роста цен у розничных продавцов отсутствовали - все издержки остались на прежнем уровне. Эти обстоятельства, а также собранные доказательства стали для Забайкальского УФАС России поводом для возбуждения дела о нарушении закона о защите конкуренции - картель с целью повышения цен.

Как напомнили в ведомстве, ФАС России для реализации поручения правительства Российской Федерации, а также обеспечения государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства проводит оперативный сбор информации о ценах на социально значимые товары, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия.