{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС выявила картель продавцов хлеба в Забайкальском крае, повышающих цены на продукцию

В трех торговых точках цены на хлеб были повышены на 20%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель продавцов хлеба, повышающих цены на свою продукцию, в Забайкальском крае и возбудила дело против них. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рамках проводимого мониторинга Забайкальское УФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения розничных продавцов, результатом которого стало существенное повышение цен на хлеб в одном из сельских районов Забайкальского края", - отмечается в сообщении.

Антимонопольный орган установил синхронное повышение розничных цен тремя торговыми точками на ржаной и белый хлеб на 20%. При этом анализ информации, имеющейся в распоряжении Забайкальского УФАС России, свидетельствует о том, что объективные причины для роста цен у розничных продавцов отсутствовали - все издержки остались на прежнем уровне. Эти обстоятельства, а также собранные доказательства стали для Забайкальского УФАС России поводом для возбуждения дела о нарушении закона о защите конкуренции - картель с целью повышения цен.

Как напомнили в ведомстве, ФАС России для реализации поручения правительства Российской Федерации, а также обеспечения государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства проводит оперативный сбор информации о ценах на социально значимые товары, в том числе на хлеб и хлебобулочные изделия.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Реклама на ТАСС
ЦБ предложил банкам взять на себя расходы по ипотечному страхованию россиян
Банк России считает, что такой подход приведет к большей прозрачности сделок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС