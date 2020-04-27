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Власти Кубани сообщили, что завершили в срок посев яровых культур

По словам губернатора Вениамина Кондратьева,в настоящее время аграрии в срок приступили к севу риса

КРАСНОДАР, 27 апреля. /ТАСС/. Аграрии на Кубани, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в срок завершили сев яровых культур и приступили в посеву риса, сообщил в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Основная посевная кампания на Кубани практически завершена. Все работы по севу яровых культур проведены в срок. Сейчас аграрии в срок приступили к севу риса, для края, для всей России это вторая по значимости зерновая культура", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы региона.

Уточняется, что посевные работы в регионе ведутся при строгом соблюдении необходимых мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, контроль осуществляют главы муниципальных образований. По данным пресс-службы администрации, в 2020 году в регионе на 2 тыс. га по сравнению с 2019 годом увеличат посевные площади риса, они достигнут 127 тыс. га.

Кубань - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина, он действует с 31 марта. В связи с карантином прекращено межмуниципальное сообщение общественного транспорта, движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. Местные аграрии жаловались, что в первые дни существовала проблема оформления пропусков для сотрудников, так как хозяйства расположены в одном муниципалитете, а работающие в них люди проживают в других МО.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России, эксперты неоднократно называли Кубань житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны. Основным видом экспортируемой продукции является зерно.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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