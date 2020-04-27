Минэнерго предлагает дать "Газпрому" право строить газопроводы внутри поселений

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предлагает дать "Газпрому" право не только доводить газ до населенных пунктов, но и подключать конечных потребителей. В настоящее время эта обязанность лежит на региональных бюджетах, которым часто не хватает средств, что тормозит процесс газификации в стране, сообщил министр энергетики Александр Новака на заседании в Совете Федерации.

"Мы считаем, что в целом нужно менять систему. Что касается внутрипоселковых сетей, доведения газа для потребителей - исключать [это право] из полномочия муниципальных образований и передавать "Газпрому", чтобы он строил магистральные газопроводы, газораспределительные станции, межпоселковые газопроводы, внутрипоселковые, и доводил до конечного потребителя", - сказал Новак.

По словам министра, это обойдется "Газпрому" дополнительно в 150 млрд рублей в год, и потребуется найти соответствующий источник финансирования. Минэнерго планирует сформировать конкретные предложения уже в мае и более детально обсудить их в правительстве.

Сейчас "Газпром" выделяет порядка 50-60 млрд рублей на газификацию регионов, уточнил Новак. Таким образом, с учетом новых трат общий объем расходов компании может вырасти до 200 млрд рублей.

"Мы будем выходить с таким предложением, будем предлагать, чтобы "Газпрому" были предоставлены источники на эти 150 млрд рублей. Сейчас мы готовим концепцию с конструкцией изменений. Я думаю, что в течение мая мы внесем [концепцию] в правительство, чтобы она была рассмотрена. Это займет какое-то время", - отметил министр, добавив, что перейти на такую схему можно было бы уже в 2021 году.

Пилотный проект

Участники совещания предложили испытать эту модель в одном из регионов. Зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов поддержал идею пилотного проекта на базе Псковской области, который позволит реализовать предложение по "последней мили" в регионе в 2020 году, до официального оформления этой схемы.

В ходе заседания также обсуждалась возможность увеличения тарифа "Газпрома" для формирования источника финансирования газификации Псковской области. Этот вопрос было решено обсудить с ФАС.

Новак также отметил, что Минэнерго предлагал разработать другой вариант стимулирования газификации внутри поселений за счет выделения денег из федерального бюджета отдельным субъектам РФ. "К сожалению, Министерство финансов ее пока не поддерживает. Они говорят, что не будут выделять деньги, что это [подключение газа конечным потребителям] полномочия регионов, и они должны самостоятельно реализовывать, за счет своих источников", - заметил Новак.