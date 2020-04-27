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В Минпромторге рассказали о запасе защитных масок в крупнейших торговых сетях России

Он составляет 28 млн штук

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запас различных типов защитных масок в крупнейших торговых сетях России составляет 28 млн штук. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Для обеспечения покупателей необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) торговые сети также расширяют поставки одноразовых и многоразовых масок в магазины, формируя дополнительные торговые запасы. Закупка СИЗ для поставок в торговые точки значительно увеличена - в 1,5-2 раза по сравнению с мартом 2020 года. Для продажи в магазинах крупнейших торговых сетей уже создан запас из более чем 28 млн масок различных типов", - отмечается в сообщении министерства.

Как уточняет Минпромторг, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Еще 105 млн мазок было поставлено из Китая.

"В сутки в стране производится примерно 8 млн различных масок: медицинские маски производятся на автоматических линиях, а также учреждениями легпрома и ФСИН, гигиенические маски выпускают предприятия легкой промышленности, производители социально значимых товаров, а также предприятия микро- и малого бизнеса", - сообщает министерство.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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