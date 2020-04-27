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Минтранс готов направить 1,7 млрд рублей на восстановление инфраструктуры после паводков

Министр транспорта подчеркнул, что задолженность по всем регионам по восстановлению дорог и мостов по паводкам с 2016 года составляет 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минтранс РФ в 2020 году готов направить 1,7 млрд рублей из Федерального дорожного фонда на восстановление мостов и автодорог после паводков, сообщил глава министерства Евгений Дитрих в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в России.

"Сегодня задолженность по всем регионам по восстановлению дорог и мостов по паводкам аж с 2016 года составляет 4,2 млрд рублей - это 10 регионов, не считая Иркутской области. Мы готовы оперативно перебросить на эти цели те остатки Федерального дорожного фонда, которые мы не использовали по регионам на эти цели в 2019 году. Это порядка 1,7 млрд рублей", - сказал министр.

Дитрих отметил, что на сегодняшний момент подтопленными остаются 25 мостов и 14 участков автодорог в 13 российских регионах.

"У нас объем фонда, который выделен на цели восстановления, составляет всего 500 млн рублей. Он в Минфине находится, ежегодно направляется на цели восстановления после паводков. В этом году он полностью был направлен на решение проблем Иркутской области, и даже этого фонда не хватило. Порядка 100 млн рублей мы закрываем сейчас за счет средств Федерального дорожного фонда, которые вернулись с прошлых лет", - отметил министр.

Он также уточнил, что рекордсменом по объему средств, необходимых для восстановления дорог и мостов после паводков 2018 и 2019 годов, является Амурская область.

Президент в свою очередь спросил, действительно ли дороги после паводка в этой области не были восстановлены только из-за отсутствия финансирования. "Чуть иначе. Мы ежегодно выделяем на эти цели те объемы средств, которые у нас есть. У меня тоже есть статистика по прошлому году, мы с коллегами много отработали, но это те, условно, долги, которые не удалось отыскать в бюджете", - ответил Дитрих.

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Россия
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