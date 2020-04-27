На Украине из-за падения спроса диспетчеры впервые ограничили работу АЭС

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Падение спроса на электроэнергию в минувшие выходные вынудило украинских диспетчеров впервые ограничить работу атомных энергоблоков. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"На этих выходных впервые произошел прецедент. В связи с низким потреблением электроэнергии была ограничена выработка исключительно атомных энергоблоков "Энергоатома", то есть сегодня остановлена мощность 1690 МВт АЭС", - написал он в Facebook. По его словам, выведены в простой 17% мощностей, которые находятся в рабочем состоянии и производят наиболее дешевую электроэнергию.

Герус добавил, что эта ситуация влияет на цену электроэнергии на Украине, поскольку в работе остаются источники "зеленой энергии" - ветряные и солнечные электростанции, стоимость выработки электричества на которых значительно выше.

На Украине расположены четыре АЭС общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт.