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Сроки подачи сведений в ПФР о приеме на работу и увольнении сокращены до дня

Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении сроков подачи сведений в ПФР о приеме на работу и увольнении до одного дня. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте правительства.

"Согласно новому порядку, сведения о приеме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после того, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такую информацию направляли в ПФР раз в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе за пособием по безработице.

С 1 января 2020 года в рамках закона об электронной трудовой книжке работодатели обязаны были предоставлять не позднее 15-го числа месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение, либо работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности), в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности. На их основе формируются электронные трудовые книжки россиян.

Согласно данным ПФР, начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут представляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". Он предоставляет правительству право устанавливать особый порядок и сроки подачи сведений о трудовой деятельности в ПФР до конца 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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