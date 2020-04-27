Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в Дагестане за I квартал вырос на 20%

МАХАЧКАЛА, 27 апреля. /ТАСС/. Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в I квартале 2020 года составил 141,8 млн рублей, что почти на 20% больше, чем в первые три месяца прошлого года, сообщается на сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике.

"Оборот организаций рыболовства и рыбоводства составил в I квартале 2020 года 141,8 млн рублей, что на 19,9% выше показателя соответствующего периода предыдущего года. Объем производства рыбы морской свежей или охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 2,9 раза и составил 1374,2 т", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что объем производства рыбы морской мороженой уменьшился на 12,2% и составил 202,7 тонны.

Как пояснили ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства, одной из причин улучшения динамики уловов стало создание единого промыслового пространства на Каспии. "Теперь добытчики неодуемых видов рыб необязательно должны иметь рыбопромысловые участки. Предприятиям достаточно заключить договор с теруправлением Росрыболовства, на основании которого они получают разрешение на добычу", - рассказали в пресс-службе управления.

Там же отметили, что на рынок пришли новые компании, в том числе из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, которые ранее не осуществляли лов на Каспии. "Рост добычи обеспечен в первую очередь килечным промыслом. Основанием для увеличения вылова этого вида рыбы стали килечные экспедиции, которые позволили определить реальные запасы этого вида рыбы в море", - пояснили в управлении.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана сообщали, что промышленный вылов кильки в Дагестане в 2020 году будут вести 20 рыболовецких судов, в этом году планируется направить для промышленного лова шесть судов.