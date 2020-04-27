Путин поручил ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил как можно быстрее отремонтировать единственный мост через реку Зею в Благовещенске и ускорить финансирование работ по строительству еще одного транспортного перехода.

На президентском совещании в понедельник в режиме видеоконференции, посвященном ситуации с паводками и пожарами, губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что на единственном мосту через реку Зею в Благовещенске просела плита, в связи с чем движение по нему грузового и пассажирского транспорта прекращено, легковое движение идет только по одной полосе. В связи с этим глава региона попросил ускорить федеральное финансирование строительства второго моста через Зею, сместив соответствующие лимиты выделения средств с 2021-2022 годы на 2020 год.

Это предложение поддержал вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что подрядчик готов освоить до 4-5 млрд рублей. По его словам, нормативный срок строительства данного объекта составляет 42 месяца, но его можно ускорить до 30 месяцев. "Мы готовы рассмотреть схему сдвижки влево (вперед по времени) этих средств, мы как раз в пятницу с [министром финансов РФ] Антоном Германовичем Силуановым подробно обсуждали вообще механизм передвижки средств влево по имеющимся проектам, как антикризисной меры", - сказал вице-премьер.

"Хорошо. Надо отремонтировать [действующий мост] как можно быстрее и начать строительство нового моста", - сказал Путин. Он поручил главе Минфина Антону Силуанову передвинуть финансирование этого проекта на год вперед.

Мост через Зею соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. Как отметил губернатор, до капитального ремонта мост не сможет принимать большегрузный транспорт, его будут отправлять через город Свободный. Однако такой путь получается на 300 километров длиннее. Орлов добавил, что планируется построить второй мост через Зею примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация, выбран подрядчик.

В федеральном бюджете на строительство моста заложено порядка 9 млрд рублей, однако средства предусмотрены на 2021 и 2022 годы. По словам губернатора, выделение финансирования уже в 2020 году позволит быстрее завершить проект. "У нас есть возможность использовать эти деньги: примерно 5 млрд [рублей] готов освоить подрядчик в этом году. Это позволит как минимум на год сократить сроки строительства очень необходимого для нас моста", - пояснил Орлов.