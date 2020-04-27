Путин поручил вновь проанализировать меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от ЧС

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил вновь проанализировать механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера.

"Поручаю еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи, других мер поддержки граждан, у кого дома сгорели [в результате природных пожаров], оказать помощь бизнесу, а с уровня Федерации - регионам, в случае природных бедствий", - заявил он на совещании о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Путин поручил также проанализировать, где еще в этой сфере есть системные проблемы и нестыковки и внести конкретные предложения по их устранению. "В целом прошу правительство рассмотреть все предложения, прозвучавшие сегодня со стороны регионов, в том числе по изменениям законодательной базы, и обязательно учесть их в практической ежедневной работе", - добавил глава государства.

Путин выразил надежду, что власти всех уровней в этом направлении будут "работать более слаженно и это будет приводить к нужным для страны и для людей результатам".

Расходы на питание

Президент также поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину решить проблему с обеспечением всех задействованных в тушении лесных пожаров в РФ бесплатными питанием и водой за счет средств из федерального бюджета.

Этот вопрос в ходе совещании поднял глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, до 2016 года все те, кто участвовал в тушении пожара, обеспечивался бесплатным питанием и водой, расходы брал на себя федеральный бюджет. В настоящее время расходы покрываются за счет бюджетов регионов, что создает определенные сложности. "По поводу бесплатного питания и бесплатной воды <...> Сделайте это, не тяните", - распорядился Путин.

Кобылкин подтвердил, что полномочия в данной сфере должны быть полностью возложены на Минприроды. "Этот пробел мы устраняем в настоящее время. Он действительно был", - пояснил министр.