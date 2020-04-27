У Embraer может появиться новый партнер после разрыва сделки с Boeing

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апреля. /ТАСС/. Власти Бразилии не исключают возможности поиска нового партнера для создания совместного предприятия с национальным авиапроизводителем Embraer после отказа американской аэрокосмической корпорацией Boeing от сделки. Об этом сообщил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Мы изучаем [ситуацию], поскольку золотой акцией распоряжаюсь я. Если сделка действительно расстроилась, возможно, мы начнем новые переговоры уже с другой компанией", - пояснил политик.

В субботу компания Boeing аннулировала соглашение с Embraer, в рамках которого стороны планировали учредить совместное предприятие, обвинив бразильских партнеров в невыполнении его условий. Бразильский авиастроитель отверг эти обвинения, заявив о неправомерности действий партнеров. Речь идет о соглашении о производстве среднемагистральных пассажирских самолетов, в котором Boeing получил бы долю в 80%, Embraer - 20%. Второе соглашение между компаниями о выпуске военно-транспортного самолета KC-390 (в нем бразильской компании оговаривается 51%, американской - 49%) остается в силе.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния властями Бразилии, которые как обладатели золотой акции имели право наложить вето. В октябре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) открыла углубленное расследование сделки в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как уточнила в субботу Boeing, соглашение было одобрено без каких-либо условий всеми инстанциями, за исключением ЕК.