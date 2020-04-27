"Лукойл" сократит добычу нефти на 300 тыс. б/с в рамках новой сделки ОПЕК+

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" рассчитывает, что российские нефтяные компании сократят добычу нефти в рамках новых договоренностей ОПЕК+ на пропорциональной основе. В этом случае крупнейшая частная нефтяная компания в России может снизить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) к уровню февраля - марта, следует из проспекта эмиссии, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В рамках соглашения ОПЕК+ Россия обязалась сократить добычу на 2,5 млн б/с в течение мая - июня до уровня 8,5 млн б/с.

"Мы ожидаем, что российские компании, включая "Лукойл", сократят добычу на пропорциональной основе относительно уровня февраля - марта 2020 года. В результате мы можем снизить добычу примерно на 300 тыс. б/с по отношению к среднесуточной добыче в феврале и марте", - говорится в документе.

В "Лукойле" рассчитывают, что переговоры Минэнерго с нефтяными компаниями по распределению квот завершатся к концу апреля.