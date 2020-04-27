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Оборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%

Он составил 2,9 трлн рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Оборот розничной торговли в январе - марте 2020 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 4,3% и составил 8,18 трлн рублей.

В марте 2020 года оборот розничной торговли на 95,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,8% (в марте 2019 года - 94,8% и 5,2% соответственно).

Грузооборот транспорта

Грузооборот транспорта в России в январе - марте 2020 года, согласно предварительным данным, уменьшился по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 4% и составил 1 трлн 359,6 млрд т/км, сообщает Росстат.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 4,6% - до 621,9 млрд т/км.

Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 0,2% - до 59,8 млрд т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период уменьшился на 5% и составил 8,4 млрд т/км. При этом показатель по внутреннему водному транспорту возрос на 2,8% - до 6,4 млрд т/км.

В то же время грузооборот воздушного транспорта упал на 8,2%, до 1,4 млрд т/км, а трубопроводного - на 3,7%, до 661,5 млрд т/км.

Объем сельхозпроизводства

Объем сельхозпроизводства в России в I квартале 2020 года вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 638,8 млрд рублей.

По данным ведомства, объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2020 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 282,6 млрд рублей, также увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщили в Росстате, на 1 апреля 2020 года посевные работы вели сельскохозяйственные организации 26 субъектов Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади 1,3 млн га (в 2,5 раза больше, чем к этому времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 0,8 млн га (в 2,2 раза больше).

На конец марта 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,6 млн голов (на 0,2% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 0,3% больше), свиней - 26,1 млн (на 6,3% больше), овец и коз - 23,1 млн (на 2,3% меньше), птицы - 549,0 млн голов (на 1,8% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,1% поголовья крупного рогатого скота, 9,8% свиней, 46,3% овец и коз (на конец марта 2019 года - соответственно 41,5%, 10,8%, 46,7%).

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