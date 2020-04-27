Реальная зарплата в России в феврале выросла на 5,7%

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в феврале 2020 года, по предварительным данным, увеличилась на 5,7% в годовом выражении, следует из доклада Росстата. При этом в январе показатель был на уровне в 6,5%.

За январь - февраль рост реальной начисленный зарплаты составил 6,3% в годовом выражении.

В то же время средняя номинальная зарплата в феврале этого года возросла на 8,1% в годовом выражении - до 47,257 тыс. руб. В январе 2020 года она составляла 46,674 рублей.