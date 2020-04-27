Матвиенко считает, что экономике России не грозят серьезные потрясения из-за пандемии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Серьезные потрясения в экономике, как это было в 1998 году, не грозят России из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила журналистам в понедельник во время видеоконференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Финансовая система России сегодня устойчивая. Всю мировую экономику сегодня лихорадит, ждет серьезное падение, Россия не исключение. Но есть понимание, как проходить этот трудный период, понимание того, что при всех сложностях потрясений точно не будет", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что в России созданы все условия для преодоления экономического кризиса, но на это потребуется время. "Что касается дефолта 1998 года, тогда госдолг России был более 100% в отношении ВВП, мы были в такой долговой яме, казна была пустая. Сейчас в России менее 15% госдолга по отношению к ВВП. Это один из самых низких, если не самый низкий показатель в сравнении с другими государствами, поэтому мы можем себе позволить использовать современные финансовые инструменты, занять на международных рынках, у Центрального банка, тем самым покрыть дефицит бюджета, чтобы он был исполнен", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, все меры, которые сейчас реализуются для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии, обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме. "За всю историю и Советского Союза, и России у нас не было таких больших золотовалютных запасов. Фонд национального благосостояния - наша подушка безопасности. Если разумно и бережно, как это делается сейчас, его расходовать, то его хватит не только на период коронавируса, а также чтобы смягчить последствия негативного развития экономики, поддержать наших граждан в это трудное время. У нас нет оснований для паники", - добавила спикер.